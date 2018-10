Mexicaanse man houdt drie leeuwen op zijn dakterras

Wie op bezoek gaat bij de Mexicaanse Omar Rodriguez, zal nogal vreemd opkijken als je richting zijn terras gaat. Hier leven namelijk drie leeuwen, waarvan één zeldzame witte leeuw. De man is zich van geen kwaad bewust en weigert de dieren weg te doen.Rodriguez houdt al meer dan twintig jaar leeuwen op zijn dakterras. Ook nu lopen er drie katachtigen rond, Numbi, Gorda en Nojoch, samen met zijn rotweiller. “Ik ben er mij van bewust dat dit niet de beste leefomstandigheden voor hen zijn. Maar ik kan ze geen savanne aanbieden. Ik heb ze anderhalf jaar geleden gekocht om aan mijn kleinkinderen te tonen hoe bijzonder deze dieren wel zijn.”Nooit werd er geklaagd over zijn bizarre huisdieren, tot een anonieme internetgebruiker een klacht indiende bij Profepa, het federale bureau voor milieubescherming in Mexico. Als een gevolg daarvan zijn autoriteiten nu op zoek naar een ander onderkomen voor de leeuwen. De buren hopen dat er iets aan de situatie gebeurt, want volgens hun is er sprake van geluidsoverlast.Om leeuwen in je bezit te mogen hebben, moet je de autoriteiten enkele documenten voorleggen. Tot op heden heeft Rodriguez deze nooit getoond en ook de leefomstandigheden zijn ontoereikend. De Mexicaan moet binnenkort enkele inspecteurs in zijn woning toelaten zodat ze de dieren kunnen onderzoeken en de nodige papieren laten zien. Als hij dit niet doet, worden de beesten weggehaald.