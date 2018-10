Museum van het Walgelijke Voedsel

In het Zweedse Malmö gaat op het einde van de maand het Disgusting Food Museum open. Het museum wil de bezoeker helemaal niet choqueren maar ziet het juist als zijn missie om de kijk van de mens op voedsel te verbreden en om hem de praktijk te laten ondervinden dat "walging cultureel en contextueel verbonden is".



Het museum, dat de deuren opent op 29 oktober, huisvest 80 van 's wereld meest 'walgelijke' etenswaren. Onder de tentoongestelde voedselwaren vind je bijvoorbeeld eeuwenoude kazen zoals de Sardijnse Casu marzu (die men zo lang laat rijpen tot de larven van de kaasvlieg er in nestelen), uiterst geurige vruchten, zoals de Thaise doerian, of een sterk ruikende delicatesse als surstömming, gefermenteerde haring uit Zweden. Maar in het museum vind je evengoed exotische tofoe of geurige dranken zoals de drie penisen likeur, een infusie op basis van penissen van zeehond, rendier en Cantonese Chinee hond - het drankje wordt ook wel Chinese viagra genoemd. "Ik dacht dat het interessant zou zijn om juist niet een museum te wijden aan het mooiste of lekkerste eten, maar aan 's wereld meest walgelijke eten", zegt museumcurator Samuel West tegen Lonely Planet. "We hopen dat het museum kan bijdragen tot een groeiende interesse vóór en aanvaarding van meer ecologische duurzame eiwitbronnen, zoals insecten", aldus nog Samuel West.

Reacties

11-10-2018 09:42:06 allone

Oudgediende



Er staat nergens of je het voedsel mag of moet proeven..

11-10-2018 10:07:30 Mamsie

Oudgediende



Ik denk niet dat ik dáár ga kijken.

11-10-2018 10:54:49 Sjaak

Moderator



ook het museum in.



Laatste edit 11-10-2018 10:55 Hoe zou het zitten met bederfelijke waren in het museum? Zouden ze die gerechten iedere dag opnieuw bereiden? En wat mij betreft mogen tuinbonenook het museum in.

11-10-2018 10:58:49 SamuiAxe

Oudgediende



Bijna gaar koken, afgieten, blokjes ham in de koekenpan bakken en de laatste twee minuten de tuinbonen toevoegen.



Eet met een lepel zodat je ook de sappen van de ham meeneemt..



Ik zou er een moord voor doen!



Nu ik dit schrijf loopt me het water in de mond, helaas hebben ze hier geen tuinbonen @Sjaak : Echt waar? Ik ben dol op bruinkokende tuinbonen! Echt waar!Bijna gaar koken, afgieten, blokjes ham in de koekenpan bakken en de laatste twee minuten de tuinbonen toevoegen.Eet met een lepel zodat je ook de sappen van de ham meeneemt..Ik zou er een moord voor doen!Nu ik dit schrijf loopt me het water in de mond, helaas hebben ze hier geen tuinbonen

