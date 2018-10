Moeder laat kind tijdens een vlucht op het potje gaan

Een foto van een vliegtuigpassagier gaat wereldwijd viraal, omdat het tafereel dat op de foto te zien is nogal ongebruikelijk is. Een moeder heeft namelijk haar kind tijdens de vlucht in het gangpad op het potje gaan, in plaats van dat ze met haar kleintje naar de wc ging.“Tip voor ouders die aan het reizen zijn: gebruik het toilet voor uw kind”, begint het onderschrift van de foto die een anonieme bron op Instagram plaatste en inmiddels meer dan 9.000 likes heeft. De persoon die de foto plaatste geeft uitleg bij het plaatje, waarop het kindje in kwestie en de moeder vervaagd zijn.Het beeld zegt genoeg: een kindje zit middenin het gangpad van het vliegtuig op een potje om zijn of haar behoefte te doen. “De moeder bracht het ding zelf mee aan boord, zet dat middenin het gangpad om het potje door het kind te laten gebruiken in het zicht van alle passagiers en bemanning”, vertelt de anonieme passagier.“Toen de bemanning dit zag en tegen de vrouw zei dat ze dat niet kon doen en het onbezette toilet moest gebruiken, was haar antwoord: “I don’t give a sh*t’.”Er is verder niet bekend wie er aan boord van de vlucht zaten, om welke luchtvaartmaatschappij het ging en waar de vlucht naartoe ging. In het onderschrift schrijft de persoon die de foto deelde dat het niet de bedoeling is om het kind tot schande te brengen, maar meer om een nogal raar incident te showen.En dat het een beetje gek is, daar zijn veel Instagrammers het mee eens. “Dit is walgelijk”, reageert iemand. “Sommige mensen denken echt alleen maar aan zichzelf, kijk naar haar reactie. Vieze vrouw”, reageert een ander.Maar de moeder kan ook op steun rekenen: “Ik ben het er mee eens dat de moeder van deze peuter onbeleefd was, maar je kunt op de foto duidelijk zien dat het toilet niet zo dichtbij was en als het op peuters aankomt die zeggen dat ze moeten poepen telt iedere meter. Anders poept de peuter in zijn broek en zou de geur voor eeuwig zijn blijven hangen en dan zou de poep ook nog eens overal kunnen gaan zitten!”