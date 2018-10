Wetenschappers kweken minihersenen

Ze zijn zo groot als een erwt, maar lijken sprekend op echte hersenen. Wetenschappers hebben kunstmatige hersenen gekweekt met zenuwen en bloedvaten erin. Deze orgaantjes leveren binnenkort mogelijk medicijnen op tegen allerlei kwalen: van dementie tot kanker.Je kunt nu een minikopie van je hersenen in een petrischaal laten kweken, compleet met zenuwcellen en bloedvaten. Met een beetje geluk ontwikkelen deze hersentjes ook de voorstadia van ogen.Wetenschappers experimenteren al sinds 2013 met kunstmatige hersenen, maar pas nu is het hun gelukt om deze hersenen hun eigen bloedvaten te laten ontwikkelen.Met deze nieuwe toevoeging worden de hersenen net zo complex als die van een drie maanden oude foetus, wat belangrijk is voor hun potentieel.De kunstmatige hersentjes, die ook wel hersenorganoïden worden genoemd, kunnen bijvoorbeeld uit de huidcellen van de donor worden opgekweekt.Tot hun grote verbazing ontdekten de wetenschappers dat de hersentjes dezelfde ontwikkeling doormaken als de hersenen van de donor toen die zich in de foetale fase bevonden.Heeft de donor zieke hersenen, dan wordt de hersenorganoïde ook ziek.Hersenorganoïden hebben al gezorgd voor een doorbraak in ons inzicht in ziekten als autisme en microcefalie.Ook worden ze gebruikt om nieuwe geneesmiddelen te ontdekken waarmee bijvoorbeeld hersenen die besmet zijn met het zika-virus binnen een paar dagen kunnen worden genezen.Tot nu toe is het onderzoek beperkt gebleven door de korte levensduur van de hersenen. Maar dankzij de bloedvaten krijgen de orgaantjes nu op een efficiëntere manier zuurstof en voedingstoffen toegediend, waardoor ze langer kunnen leven.Daardoor is het nu voor het eerst mogelijk om een reeks ziekten te onderzoeken die zich over een lange periode ontwikkelen, zoals dementie.