Twintig levenloze ogen moeten de verkeersveiligheid in Westerbroek gaan verbeteren

Een gouden paal met daarop twintig nepcamera's moet de fietsroute tussen Hoogezand en Groningen veiliger maken. Het kunstwerk laat de bestuurder stilstaan bij overstekende fietsen. Maar trekt het niet te veel aandacht naar zich toe?Het kunstwerk All Eyes On You is een goudgespoten paal waarop een twintigtal nepcamera's is bevestigd. Wie langs de paal rijdt, wordt gevolgd door reflecterende ogen die op de camera's geplakt zijn. Het moet de weggebruiker het gevoel geven bekeken te worden. Het is de bedoeling dat er daardoor beter opgelet wordt in het verkeer.Leidt zo'n paal niet te veel af? ,,Het moet juist een beetje opvallen. Mensen moeten denken, waarom staat dat ding daar?'', verklaart Tim Smit, woordvoerder van Provincie Groningen. De paal staat op de kruising tussen de Nevelslaan en de Rijksweg-West bij Westerbroek. Volgens Smit steken er op dat punt fietsers over die automobilisten niet opvallen.,,We hebben het al een keer geprobeerd met gele pijlen op de weg. Die bleken helemaal niet op te vallen. Op een andere plek hebben we al een keer een proef gedaan met een opvallende rode fietser, die veel meer effect bleek te hebben.''De fietsroute tussen Westerbroek en Groningen is een van de gevaarlijkste van de provincie. De provincie en de gemeenten Groningen en Midden-Groningen hebben de handen ineen geslagen om zo de veiligheid te verbeteren. Naast de camerapaal worden er aanpassingen aan de weg gedaan, is er voorlichting en zijn er politiecontroles.De paal blijft volgens Smit een test, het effect is nog niet aangetoond.