Bejaarde man probeert in supermarkt een kind te kopen

Tracy McGrath Nigh zat zaterdag met haar achtjarige dochter op een bankje bij een filiaal van supermarktketen Walmart in Volusia County, Florida. Er kwam een oude man bij hen staan – het bleek later Hellmuth Kolb (81). Aanvankelijk besteedde de moeder niet veel aandacht aan hem, maar dat deed ze wel toen hij probeerde haar dochter te kopen. “Eerst bood bij 100.000 dollar, toen 150.000 dollar en uiteindelijk 200.000 dollar” vertelde ze aan de locale TV-zender. “Ik zei dat we geen belangstelling hadden.”

Kolb liet het er niet bij zitten. Hij greep het kind bij haar arm en kuste de arm. Moeder en dochter haastten zich daarop de supermarkt uit en de moeder belde buiten de politie en meldde de gebeurtenis bij de beveiligers van de Walmart. Die wisten de man op basis van camerabeelden en een creditcard-betaling te identificeren. Hij is aangehouden.

De moeder schrijft op Facebook dat ze zich is doodgeschrokken en waarschuwt andere moeders.

Reacties

06-10-2018 09:09:17 allone

Oudgediende



WMRindex: 35.656

OTindex: 66.612

Het positieve is, dat hij het zo openlijk deed, en daardoor iedereen waarschuwde.

06-10-2018 09:18:08 venzje

Oudgediende



WMRindex: 13.148

OTindex: 3.747

Die man was natuurlijk opgegroeid in Vlaanderen en had nog steeds de term kindje kopen in zijn hoofd.

06-10-2018 10:12:33 HHWB

Oudgediende



WMRindex: 5.877

OTindex: 143

T S Hoe naief ben je dan als pedo.... Hopelijk krijgt hij een lange straf!

06-10-2018 10:31:49 SamuiAxe

Oudgediende



WMRindex: 5.112

OTindex: 873

@HHWB : Hmmmm. De man is 81 jaar, ik denk dan eerder aan dementie dan aan pedofilie. Ergens heb ik 't vermoeden dat de man van het padje was..

06-10-2018 10:51:02 Sjaak

Moderator



WMRindex: 17.426

OTindex: 31.162

@SamuiAxe : Bij dementie komt de ware aard gemakkelijker naar buiten. De man was misschien altijd al pedofiel, maar wist zich tot voor kort te beheersen.

06-10-2018 11:00:54 De Paus

Oudgediende



WMRindex: 9.712

OTindex: 11.120

S Als die dochter later uitgroeit tot een etter van een rotmeid, zullen die ouders misschien soms gaan denken: Waren we destijds maar op het aanbod in gegaan.

06-10-2018 13:20:30 SamuiAxe

Oudgediende



WMRindex: 5.112

OTindex: 873

@Sjaak : Ach, natuurlijk heb je daar gelijk in, maar dan nog vind ik het discutabel om iemand op basis van dit wel zeer povere 'bewijs' een pedofiel te noemen..

