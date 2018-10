Agressieve berggeiten zijn uit op menselijke urine

Het Olympic National Park in Washington zit met een groot probleem. Agressieve berggeiten nemen er wandelaars op de korrel voor hun urine en zweet.



De geiten zijn niet zozeer uit op menselijke urine en zweet, maar ze willen wel wat er in zit. “Berggeiten kunnen voor overlast zorgen nabij wandelpaden en kampeerplaatsen. Ze zijn op zoek naar het zout en de mineralen die in onze lichaamssappen zitten”, stelt het beheersplan ‘Berggeiten’.



Doorheen de jaren werden de geiten steeds agressiever. Zo rapporteerde The Telegraph dat een wandelaar in 2010 doodbloedde nadat een geit hem aanviel. Het dier had hem blijkbaar anderhalve kilometer lang gestalkt.



De dieren worden nu verplaatst naar een ander bosrijk gebied via helikopter.

Reacties

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: