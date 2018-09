Vegetarische Slager gediskwalificeerd uit verkiezing leukste slagerij van Nederland

UTRECHT - De Vegetarische Slager, een bedrijf dat vleesvervangers produceert, is uit de verkiezing van 'leukste slagerij van Nederland gezet'. De reden: De Vegetarische slager "is helemaal geen slagerij", aldus de organisatie."We hadden een onbetwiste koppositie", schrijft De Vegetarische Slager op Facebook. "We ontvingen in de eerste week van de wedstrijd 3419 stemmen, gevolgd door een slagerij uit Dirksland met 431 stemmen."De verkiezing wordt georganiseerd door Slavakto, een slagersvakbeurs. Het hoofdkantoor van De Vegetarische Slager is gevestigd in Utrecht, daarnaast heeft het bedrijf ook een restaurant in Den Haag, De Vleesch Lobby. Het restaurant schreef zich in voor de verkiezing, maar daar stak de organisatie dus een stokje voor.Jaap Korteweg, oprichter van De Vegetarische Slager, is volgens het Belgische Nieuwsblad "verbaasd" over de diskwalificatie. De Vegetarische Slager zou voor de inschrijving hebben betaald en deze werd in eerste instantie ook gewoon geaccepteerd.