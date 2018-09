19-09-2018 18:43:52

Quote @stora : Je baseert zoiet op het gemiddelde wat mensen eten.Dat is niet verstandig. Je moet altijd rekening houden met het fenomeen van de antiselectie. Dat houdt in dat mensen die weinig eten en die in een gewoon restaurant altijd een deel van hun eten laten staan, in zo'n eet-maar-raak restaurant niet snel naar binnen zullen gaan. Ze weten dan dat ze mee moeten betalen aan de maaltijden van mensen die meer dan gemiddeld eten. En de mensen die meer dan gemiddeld eten zullen relatief vaker zo'n restaurant binnenlopen waar je niets extra hoeft te betalen als je wat meer eten naar binnen weet te werken. Het gemiddelde publiek dat een eet-maar-raak restaurant bezoekt bestaat dus uit mensen die van te voren weten dat ze een stuk meer dan gemiddeld kunnen eten.