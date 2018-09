Poes uit Maassluis gevonden in Odijk

ODIJK - Poes Soom uit Maassluis is na een zes weken durende vermissing tachtig kilometer verderop teruggevonden. Ze verbleef in Odijk."De eigenaren van Soom konden hun oren bijna niet geloven", zegt een medewerker van de Dierenambulance Utrecht. "Net als degene die Soom gevonden heeft. Zoiets als dit gebeurt een paar keer per jaar. Maar het is op één hand te tellen."Maassluis ligt nog westelijker dan Rotterdam. Wie met de auto van Maassluis naar Odijk rijdt doet daar ongeveer een uur over. Vermoedelijk is Soom met een vrachtwagen meegereden. "Gezien de locatie in Maassluis maar ook een transportbedrijf vlakbij de vindlocatie.""Nogmaals het bewijs hoe belangrijk het chippen (En correct registreren) van uw huisdier kan zijn", schrijft de Dierenambulance. Soom en haar baasjes zijn gisteren herenigd.