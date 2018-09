07-09-2018 16:31:12

Andersom kan het ook hoor. Zo moeten/moesten mannelijke treinconducteurs altijd in een lange broek op het werk verschijnen waar dames in een rok mogen (of moeten, dat weet ik niet precies). In de zomer kan dat behoorlijk warm worden en dus kwam een mannelijke conducteur in een rok naar het werk... zelfde argument als in dit artikel.Er zijn nu eenmaal verschillen tussen mannen en vrouwen. Begrijp me niet verkeerd. Ik ben helemaal voor gelijke lonen in gelijke functies e.d. We moeten alleen niet vergeten dat er verschillen zijn.Kledingvoorschriften zijn er natuurlijk voor het representatief overkomen en dat kan ver uiteenlopen in verschillende beroepen.Deze dame lijkt mij een zeurpiet die waarschijnlijk alleen maar naaktstranden bezoekt en naar de rechter stapt omdat haar een baan bij Hooters is ontzegd;)