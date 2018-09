Babbeltruc in Deventer

Een man die zich voordeed als medewerker van de gemeente heeft geld gestolen van een vrouw in Deventer. De man zei dat hij een mogelijk gaslek moest controleren en contant geld moest fotograferen voor de verzekering.



De diefstal vond rond elf uur 's ochtends plaats in een woning aan de Willem Kloosstraat. De bewoonster wilde de man in eerste instantie niet binnen laten. Toen de man een legitimatiebewijs liet zien, liet ze hem toch binnen.



De man deed bij binnenkomst de waterkraan in de woning aan en uit en vroeg daarna naar de verzekering van de inboedel. Vervolgens vroeg de man of de bewoonster contant geld in huis had liggen en hoeveel dit was. Ook moest hij dit geld op de foto zetten, 'omdat het anders bij een calamiteit niet uitgekeerd zou worden door de verzekering'.



De bewoonster liet het geld fotograferen en vervolgens liep ze naar de woonkamer, gevolgd door de man. Volgens de man was er geen gaslek, maar een luchtbel in de waterleiding. De vrouw zou later een schriftelijke bevestiging krijgen.



Toen de man weg was en het geld wilde opbergen, zag ze dat het geld weg was.



Het gaat om een blanke man tussen de 40 en 50 jaar oud. Hij is 1,75 tot 1,80 meter lang en heeft glad gekamd blond of donkerblond haar. De man droeg donkere kleding.

Reacties

05-09-2018 09:15:00 venzje

Oudgediende



WMRindex: 12.911

OTindex: 3.682

Het is vooral waarmaarraar dat dit nog nieuws is.

05-09-2018 11:48:01 merlinswit

Oudgediende



WMRindex: 3.598

OTindex: 2.914

@venzje : Nou deze oplichter maakte er erg veel werk van. Inclusief ID. Niet iedereen weet dat zelfs de politie niet binnen mag komen zonder huiszoekingsbevel. Dit soort oplichters zullen niet snel bij jongere en alerte mensen aanbellen.

05-09-2018 11:51:41 Emmo

Stamgast



WMRindex: 35.936

OTindex: 19.367

@merlinswit : Ook en heleboel jongere en alerte mensen kennen niet altijd hun rechten en plichten.

05-09-2018 11:54:41 allone

Oudgediende



WMRindex: 35.309

OTindex: 66.163

@merlinswit : @Emmo : bovendien denken veel mensen heel onschuldig dat iemand is wat hij zegt dat hij is; een medewerker van de gemeente

05-09-2018 13:06:57 Emmo

Stamgast



WMRindex: 35.936

OTindex: 19.367

@allone : En negen van de tien keer (of vaker) ís dat ook zo.

05-09-2018 14:05:29 GroteMop1983

Oudgediende



WMRindex: 5.210

OTindex: 7.459

@Emmo : Maar tegenwoordig moet je niet gelijk alles vertrouwen. Medewerkers van de gemeente kondigen van te voren altijd aan als ze binnen moeten komen, via een brief. Zonder brief/aankondiging en id laat ik ze dus ook niet zomaar binnen. @allone : klopt allebei als een bus.Maar tegenwoordig moet je niet gelijk alles vertrouwen. Medewerkers van de gemeente kondigen van te voren altijd aan als ze binnen moeten komen, via een brief. Zonder brief/aankondiging en id laat ik ze dus ook niet zomaar binnen.

05-09-2018 14:37:08 botte bijl

Stamgast



WMRindex: 66.329

OTindex: 29.302

@GroteMop1983 :

vroeger moest je ook niet meteen alles vertrouwen. toen gebeurde oplichting hoogstens een beetje anders, maar het kwam ook voor vroeger moest je ook niet meteen alles vertrouwen. toen gebeurde oplichting hoogstens een beetje anders, maar het kwam ook voor

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: