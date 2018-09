Japans bedrijf wil in jouw plaats ontslag nemen

Het Japanse bedrijf Exit biedt mensen de optie aan om in hun plaats hun ontslag te gaan indienen. Voor zo’n 386 euro ben je van je baas verlost. De opmerkelijke onderneming hoopt klanten aan te trekken die zich niet kunnen vinden in de druk die er in het land heerst om heel je leven bij één werkgever te blijven.



Japanse werknemers die genoeg hebben van de stress van hun job, maar de bijkomende druk om het te vertellen aan hun baas niet willen dragen, kunnen voortaan Exit inhuren. Dat is het bedrijf van jeugdvrienden Yuichiro Okazaki en Toshiyuki Niino. Voor een slordige 450 dollar, of 386 euro, verlossen ze mensen van hun fulltime job. Werken hun klanten parttime, dan kost een ingediende C4 308 euro. Gebruik je de dienst regelmatig, dan krijg je een korting van 77 euro. Exit werd nog maar een jaar geleden opgestart, maakt boekt ondertussen al winst, meldt Japan Times.



Moeilijk om te breken met cultuur

De dienst raakt een gevoelige snaar in de strenge bedrijfscultuur van Japan. Jarenlang was het daar de gewoonte dat mensen heel hun leven lang voor één werkgever werkten, maar daar komt nu langzaamaan verandering in. De prioriteit van de Japanners verschuift zich naar zaken buiten de werksfeer. De lage werkloosheid van 2,5% geeft mensen ook meer jobmogelijkheden. Toch besliste in 2017 slechts 5% van de werknemers om van baan te veranderen.



Exit deelt enkel het nieuws van het ontslag mee aan een bedrijf. Alles wat er daarna nog moet afgehandeld worden, zoals de ontslagperiode, moet de ex-werknemer zelf regelen. Toch is dat vaak al een hele opluchting, omdat er heel wat impliciete regels gelden in Japan rond een ontslag. Ze worden mensen verwacht om een maand op voorhand hun ontslag in te dienen, hoewel de wet maar twee weken voorschrijft. Ook moeten ze in het in een persoonlijk gesprek aan hun baas vertellen en daarna nog een officiële ontslagbrief indienen. Op hun laatste werkdag wordt ook verwacht dat ze cadeaus meenemen voor hun collega’s.

Reacties

02-09-2018 18:32:10 stora

Oudgediende



Je wil weg omdat je het niet meer naar je zin hebt bij een bedrijf en dan moet je nog kadootjes gaan uitdelen ook

02-09-2018 18:56:32 Emmo

Stamgast



Quote:

Toch besliste in 2017 slechts 5% van de werknemers om van baan te veranderen. Vind ik toch nog vrij veel.

Ikzelf ben na bijna veertig jaar bezig met mijn zesde baas. Gemiddeld dus eens per zeven jaar.

02-09-2018 20:34:20 SamuiAxe

Oudgediende



Ikzelf heb in mijn arbeidzaam leven, zo'n 36 jaar, slechts twee keer besloten om elders te gaan werken.... Alle andere keren, (3x), was het niet mijn keuze maar werd ik om diverse redenen ontslagen..

