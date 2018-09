Joyridende tiener wil graag nog rijexamen doen na crash in Laren

Een 18-jarige automobilist is in de nacht van dinsdag op woensdag in Laren gecrasht met de auto van zijn werkgever. De tiener bleek onder invloed van zowel drank als drugs. Met de auto reed hij een in beton gegoten ijzeren hek uit de grond.



Dat meldt de politie op Facebook. De auto was zonder toestemming van de werkgever meegenomen en de bestuurder bleek zeven maal te veel alcohol op te hebben. Een speekseltest wees uit dat hij ook drugs had gebruikt.



In het bericht op Facebook verbaast de politie zich over de vraag die de jongeman stelde toen hij naar het bureau was meegenomen om de nacht door te brengen. Hij wilde weten of hij donderdag nog wel rijexamen kan doen.

Reacties

01-09-2018 12:19:51 BatFish

Oudgediende



WMRindex: 5.322

OTindex: 15.813

Die is overduidelijk nog niet klaar voor zijn rijexamen. Wacht nog maar een jaar of tien.

01-09-2018 14:46:58 botte bijl

Stamgast



WMRindex: 66.268

OTindex: 29.293

@BatFish :

je was mij voor. helemaal mee eens, met dat examen kan hij beter wachten totdat hij daar volwassen genoeg voor is. voorlopig dus nog niet je was mij voor. helemaal mee eens, met dat examen kan hij beter wachten totdat hij daar volwassen genoeg voor is. voorlopig dus nog niet

