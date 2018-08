Prikkelvrije kermis in Zevenbergen valt in goede aarde

De keuze van de firma Jonker-Blokker om tijdens de Bartholomeuskermis in Zevenbergen één middag in te richten als prikkelvrije kermis is in goede aarde gevallen.



Met name bij Nastassja den Haan-Beljaars die zich al enkele jaren inzet voor een aangepaste kermis.



Bij een prikkelarme kermis staat de muziek zachter en knipperen de lichten minder. Bovendien is er meer tijd om in en uit te stappen. Vooral mensen met een handicap, senioren en kinderen met bijvoorbeeld autisme of ADHD vinden dat fijn.



De Bartholomeuskermis is van woensdag tot en met zondag, dagelijks van 14.00 tot 24.00 uur. De prikkelvrije kermis is donderdag van 15.00 tot 18.00 uur. Nastassja den Haan zegt: ,,Onze zoon Ryan heeft op zijn 2,5 jarige leeftijd de diagnose autisme gekregen. Ryan is nu 5 jaar en heeft zwaar autisme en een verstandelijke beperking."



Maar Ryan is dol op de kermis. Door het harde geluid en de knipperende lichten houdt hij het maar 20 minuten vol. Dan moet hij naar huis om te rusten. Nu hoeft dat niet meer. ,,Ik ben overspoeld met berichten. Wat ik hiervan vind? In één woord fantastisch. En natuurlijk moest ik een traantje wegpinken."

Reacties

30-08-2018 09:08:18 venzje









Quote:

Bij een prikkelarme kermis staat de muziek zachter en knipperen de lichten minder. Maar op deze prikkelvrije kermis staan ze helemaal uit? Maar op deze prikkelkermis staan ze helemaal uit?

30-08-2018 09:22:38 Emmo









Het lijkt mij wat te ver gaan om dit voor één jongetje van "nu 5 jaar en heeft zwaar autisme en een verstandelijke beperking.". Ik neem aan dat er wel meer mensen baat bij hebben.

30-08-2018 13:12:42 MIADIA









S



lijkt mij ook heerlijk eerlijk gezegd, minder van die herrie @venzje : ik zou het prikkel luwe of prikkel arme genoemd hebben als ik dit zo lees.lijkt mij ook heerlijk eerlijk gezegd, minder van die herrie

30-08-2018 13:31:11 SamuiAxe













"Bij een prikkelarme kermis staat de muziek zachter en knipperen de lichten minder. Bovendien is er meer tijd om in en uit te stappen. Vooral mensen met een handicap, senioren en kinderen met bijvoorbeeld autisme of ADHD vinden dat fijn."



Het is dus overduidelijk niet slechts voor een 5 jarig kind, het is voor mensen met een beperking.. @Emmo : Dat wordt dan ook in het artikel gezegd ouwe;Het is dus overduidelijk niet slechts voor een 5 jarig kind, het is voor mensen met een beperking..

