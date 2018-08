Chinezen mogen Winnie the Pooh niet als profielplaatje gebruiken

Steam is een game distributieplatform waar men ook op kan chatten. Een Chinees kreeg bericht van de Steam customer service centre met deze losse vertaling:



At 13:56 on August 24th, information from Steam customer service/

4 hours ago.



The following contents are in violation of local laws or regulations:



For your avatar, please do not use Winne the Pooh or any image that may violate the rules.



We will not update account status (unban) until all relevant content is removed.



Please reply to us after completing the operation.



Steam Support,

Denny



Is this reply useful for you?

[Useful, the problem is solved]

Reacties

28-08-2018 15:22:00 Beesie

Senior lid

WMRindex: 498

OTindex: 0

Wnplts: De Kempen.

Is dat allemaal nog omdat de Chinese leider op Winnie the Pooh lijkt? Wat een onzin...

