Fotograaf Jos Breg verward met moordverdachte

De website van fotograaf Jos Breg uit Purmerend wordt overladen met bezoekers die op zoek zijn naar informatie over Jos Brech, die ervan wordt verdacht iets te maken te hebben met de dood van Nicky Verstappen.De Noord-Hollandse fotograaf, wiens achternaam dus eindigt met een 'g' en niet op 'ch', meldt dat op zijn website. Voordat bezoekers op de daadwerkelijke homepage terechtkomen, krijgen ze een melding te zien: 'Dit is de website van Fotostudio Jos Breg. Momenteel wordt onze fotostudio overladen met bezoekers die op 'Jos Breg' zoeken. Dit naar aanleiding van de moord op Nicky Verstappen. De naam van de dader is Jos Brech (met CH dus), en deze fotostudio heeft hier niets mee te maken.'Door het massale bezoek was de website van Breg zelfs enige tijd offline. De belangstelling voor de fotograaf nam toe direct na de persconferentie over de doorbraak in het onderzoek naar de moord op Nicky Verstappen. Al snel kwam Breg met een verklaring op Facebook. 'Hierbij wil ik meedelen dat ik niet degene ben die gezocht wordt in de persconferentie.' Daar zijn volgens de fotograaf immers voldoende aanwijzingen voor: 'Ik kom niet uit Simpelveld en als je foto's van degene bekijkt die ze zoeken, is het duidelijk'.