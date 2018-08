Ook papegaaien kunnen blozen

Mensen zijn niet de enigen die af en toe eens rood worden. Een nieuwe studie heeft uitgewezen dat ara’s soms ook eens een blosje op hun wangen krijgen.Het was Aline Bertin, dierengedragspecialist aan de universiteit van Tours in Frankrijk die tot de conclusie kwam. Ze had via dierentuinmedewerkers voor het eerst gehoord over de blozende papegaaien gehoord. Vastbesloten om dit fascinerende fenomeen met haar eigen te aanschouwen, besloot ze een experiment op poten te zetten.Ze bestuurde vijf ara’s die in gevangenschap leefden in een dierentuin. Zo schreef ze op wat er gebeurde als de verzorgers tegen de dieren praten, maar ook als de papegaaien genegeerd werden.Uit de test bleek dat de ara’s begonnen te blozen als er naar hen werd gekeken, ook zetten ze hun veren op. Dit kan te maken hebben met het feit dat de dieren bovengemiddeld intelligent en emotioneel hoog ontwikkeld zijn. “Over dat laatste is nog erg weinig bekend, aldus Bertin”.De exacte reden voor het blozen kon Bertin nog niet achterhalen. Bij andere vogels is er wel een duidelijke reden voor. Zo zouden gieren blozen als teken van agressie.