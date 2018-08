Agent en echtgenote houden fietsendief aan

Een Tilburgse agent en zijn echtgenote hebben woensdagmiddag 22 augustus op de Oude Markt een 46-jarige Tilburger aangehouden. De man wilde met een tang het slot van een fiets doorknippen.



De agent zette rond 16.10 uur zijn fiets op de hoek van de Oude Markt. De verdachte stond bij de agent in de buurt, haalde een tang uit een tas en begon een fietsslot door te knippen. Daarop legitimeerde de diender zich en hield de verdachte aan. De vrouw van de agent waarschuwde ondertussen telefonisch de meldkamer. Toen de man er op zijn eigen fiets vandoor wilde gaan in de richting van de Heuvelstraat hield de vrouw hem tegen. Zo kon de agent de man beetpakken en nadat er andere agenten arriveerden is de verdachte in de boeien geslagen en afgevoerd.

Reacties

Oudgediende



Hoe komen we eigenlijk aan de term , in de boeien slaan, of in de boeien geslagen worden.

Ze doen de boeien gewoon om.

Oudgediende



Ben eigenlijk wel benieuwd hoe dat is ontstaan. @Emmo , dat zag ik dus ook zo voor me, met veel geweld, ook als je heel meewerkend bent.Ben eigenlijk wel benieuwd hoe dat is ontstaan.

Oudgediende



@Emmo : @stora : Even zoeken op etymologie levert niks op, behalve dat men vroeger niet zo aardig was voor arrestanten. Ook nieuwe slaven waren geen makke schapen, dus dat men er letterlijk in gemept werd, zou best kunnen.

