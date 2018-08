Bitter voedsel wordt vanzelf lekker

Speeksel is belangrijk om te kunnen proeven en om voedsel te verteren. Amerikaanse wetenschappers concluderen nu dat speeksel nóg een functie heeft: het maakt deel uit van een feedbackloop die een rol speelt in hoe voedsel smaakt en waar we zin in hebben.



Naast water bestaat speeksel ook uit duizenden eiwitten. Van sommige eiwitten vermoeden wetenschappers dat ze aan smaakdeeltjes in het voedsel binden en aan de smaakreceptoren in de mond. Zo kunnen de smaakdeeltjes niet aan de receptoren binden en is de smaak van het eten minder sterk. Andere eiwitten zijn verantwoordelijk voor het droge gevoel in je mond na bijvoorbeeld het drinken van wijn, of het eten van bepaalde fruitsoorten.



De wetenschappers vroegen aan gezonde vrijwilligers om hun dieet lichtjes aan te passen. Ze moesten een week lang drie keer per dag chocolade-amandelmelk te drinken. Tegelijk moesten zij aangeven hoe bitter ze de melk vonden smaken en of ze er een droog gevoel in hun mond van kregen. De wetenschappers zagen dat eiwitten rijk aan proline toenamen en dat de proefpersonen de melk steeds minder bitter vonden. Ook nam de droge mond af. Deze proline-rijke eiwitten binden mogelijk aan de bittere deeltjes in de drank waardoor de bittere smaak vermindert. Zo past het lichaam zich aan zijn omgeving aan.



Gezond voedsel is vaak bitter, denk maar eens aan broccoli of aan pure chocolade. De onderzoekers moeten nog meer onderzoek doen maar hopen dat ze uiteindelijk mensen kunnen helpen om gezonder te eten. Want als je weet dat een bitter dieet op een gegeven moment lekkerder smaakt, houd je het misschien langer vol.

Reacties

24-08-2018 15:19:33 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 31.125

OTindex: 64.538





Laatste edit 24-08-2018 15:19 Dat had ik al jaren vermoed. De eerste keer dat ik bier proefde vond ik het vies bitter smaken maar o.... wat wende dát snel!

24-08-2018 15:46:51 BatFish

Oudgediende



WMRindex: 5.320

OTindex: 15.810

Lijkt me toch niet zo nuttig om aan al te bittere amandel te wennen. Kan me niet voorstellen dat cyanide erg gezond is.

24-08-2018 17:01:22 Emmo

Stamgast



WMRindex: 35.570

OTindex: 19.252

@BatFish : Ik gebruik anders veel amandelen in koekjes en taarten. Ik leef nog steeds

24-08-2018 18:25:40 allone

Oudgediende



WMRindex: 35.134

OTindex: 66.022

@Emmo : daar gebruik je vast geen bittere amandelen voor

24-08-2018 18:50:14 allone

Oudgediende



WMRindex: 35.134

OTindex: 66.022

@Emmo :



Wat moet je nou met zo'n opmerking, quote "Gezond voedsel is vaak bitter"? Gezond voedsel is nog vaker niet bitter Wat moet je nou met zo'n opmerking, quote "Gezond voedsel is vaak bitter"? Gezond voedsel is nog vaker niet bitter

