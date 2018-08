Haren op je hersencellen bepalen wat je weegt

We wisten al langer dat er kleine trilhaartjes of cilia op de zenuwcellen groeien. De functie ervan was echter onduidelijk. Een nieuw onderzoek werpt licht op het raadsel.



Onderzoekers van de University of California in de VS, die met zenuwcellen experimenteerden in petrischaaltjes, denken dat de haartjes verband houden met het eiwit MC4R, dat een rol speelt bij obesitas.



Uit eerdere onderzoeken bleek dat mutaties op het gen dat voor dit eiwit codeert tot ernstige obesitas kunnen leiden. Het eiwit zit in trilhaartjes op zenuwcellen die de eetlust reguleren.



De gemuteerde varianten van het eiwit kunnen de haartjes echter niet bereiken. In de cilia werkt MC4R samen met het eiwit ADCY3, dat eveneens invloed heeft op de eetlust.



Als de onderzoekers de twee eiwitten bij elkaar vandaan hielden, kregen hun proefmuizen overgewicht.



Haartjes hebben meerdere functies

Het lijkt erop dat het samenspel tussen de twee eiwitten in de cilia bepalend is voor de controle van de zenuwcellen over de eetlust.



En mogelijk zetelen er nog veel meer belangrijke processen in de haartjes. Zo bleek uit ander onderzoek dat trilhaartjes eiwitten bevatten die op dopamine reageren en dat cilia zelf ook chemische signalen uitzenden in de ruimte tussen de zenuwcellen.



Reacties

Goed nieuws dus voor de mensen die wat meer gewicht krijgen. Scheer de haren van je hersencellen bij

