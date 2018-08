Satanisten brengen standbeeld van Baphomet naar parlement

Een groep satanisten heeft een enorm standbeeld van een gevleugelde demoon met geitenkop onthuld tijdens een bijeenkomst ter gelegenheid van het Eerste Amendement in het parlementsgebouw van Arkansas.Het beeld is gebouwd uit protest tegen de aanwezigheid van een monument met de Tien Geboden van de christelijke religie, waarvan de groep zegt dat het moet worden verwijderd of vergezeld moet worden door Baphomet, aldus Associated Press.Satan is een echt persoon, niet 'mist' zegt paus Franciscus."Als je één religieus monument wilt hebben, moet het openstaan voor anderen, en als je het daar niet mee eens bent, laten we het dan helemaal niet hebben", zei oprichter Ivy Forrester van Satanic Arkansas.Het eerste amendement op de grondwet van de VS zegt dat het Congres onder geen enkele voorwaarde wetten kan aannemen "met respect voor een religieus establishment".Volgens lokale wetten moet een monument door de wetgever worden gesponsord en is het onwaarschijnlijk dat Baphomet permanent vlak voor het parlemenstgebouw zal blijven staan."Het zal een erg koude dag in de hel worden voordat een aanstootgevend standbeeld aan ons zal worden opgedrongen om permanent te blijven staan op het terrein van het Arkansas State Capitol," zei de republikeinse senator Jason Rapert, die de installatie van het Tien Geboden-monument sponsorde.