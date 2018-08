Oprukkende ribkwallen in polder Oostzanerveld

OOSTZAAN - Vorige week zijn er Amerikaanse ribkwallen gesignaleerd in het Oostzanerveld. "Ook wij werden verrast door de aanwezigheid van het beestje", zo reageert Marko Cortel van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK).Het HHNK kan op dit moment niet zoveel zeggen over de plekken en aantallen waarin de kwallen zich door de polder begeven. "We weten dat hij soms wordt gezien in het Noordzeekanaal, maar omdat het geen zoetwaterdier is hebben wij hier nooit onderzoek naar gedaan."Vermoed wordt dat de ribkwallen hier terechtkomen vanuit de ballasttanks van zeeschepen. Bij aankomst in de Amsterdamse haven wordt dit water er weer uitgepompt en zo komt de kwal in het Noordzeekanaal terecht.Water in het Oostzanerveld is doorgaans zodanig zoet dat Cortel erg verbaasd was. "Door de droogte is er weinig aanvoer van zoet water. Het kan zijn dat het water langzaam verzilt en de kwallen hierdoor verder oprukken."