Britse vrouw loopt 28 jaar rond met contactlens in haar oog

Het zal je overkomen: een Britse vrouw (42) kwam met een zwelling in haar oog bij de oogarts, die maakte een röntgenfoto en vond een lens in haar ooglid. Die bleek er al 28 jaar te zitten.



De vrouw had al een half jaar last van een zwellend en hangend ooglid en besloot ermee naar een oogarts te gaan. Een chirurg maakte uiteindelijk een MRI-scan en vond een cyste boven haar oogbol.



Op het online medische platform BMJ Case Reports staat dat de chirurg er tijdens de operatie achterkwam dat het vlekje op de scan geen cyste was, maar een harde contactlens. Die was ingekapseld in het zachte weefsel van het ooglid. De lens was op enkele kleine scheurtjes na amper beschadigd.



De Britse vrouw had nooit last van haar ogen en bezocht regelmatig de oogarts. Ze kon zich niet meer herinneren dat ze een lens was kwijtgeraakt. Haar moeder wel, die vertelde over een badmintonincident toen de vrouw 14 jaar was. Ze kreeg een badmintonpluimpje in haar oog.



Volgens een arts die haar oog toen had onderzocht, was er niks ernstigs aan de hand. Moeder en dochter dachten dat de lens uit haar oog was gevallen. Na het incident druppelde het meisje met oogdruppels en droeg ze geen lenzen meer van hetzelfde type. Ze dacht dat er niks aan de hand was. Nu, 28 jaar later, bleek dat de lens naar haar ooglid was verschoven.

Reacties

20-08-2018 17:43:51 HHWB

Oudgediende



WMRindex: 5.764

OTindex: 142

T S Waarschijnlijk de vrouw van bassie.... ze was even iets aan de binnenkant van haar ogen aan het bekijken....

20-08-2018 18:34:41 submarine

Senior lid

WMRindex: 693

OTindex: 492

Wnplts: Oceania



Eén zandkorreltje in je oog is al om gek van te worden. Zoiets voel je toch?Eén zandkorreltje in je oog is al om gek van te worden.

20-08-2018 19:58:41 allone

Oudgediende



WMRindex: 35.100

OTindex: 65.979

Quote:

De lens was op enkele kleine scheurtjes na amper beschadigd. En het ooglid?

: ja idd... maar blijkbaar niet.. En het ooglid? @submarine : ja idd... maar blijkbaar niet..

20-08-2018 20:00:00 Sjaak

Moderator



WMRindex: 17.246

OTindex: 30.649

@submarine : @allone : Lenzen zijn ervoor gemaakt om ze zo min mogelijk te voelen. Zandkorrels zijn ontworpen om zo veel mogelijk te irriteren.

20-08-2018 20:10:36 stora

Oudgediende



WMRindex: 11.726

OTindex: 1.382

@Sjaak , degene die de zandkorrel heeft uitgevonden was dus geen fijn persoon.

20-08-2018 20:19:29 submarine

Senior lid

WMRindex: 693

OTindex: 492

Wnplts: Oceania

@Sjaak :



Maar het betrof hier een harde contactlens. Die irriteert je oog behoorlijk, is mijn ervaring. Maar het betrof hier een harde contactlens. Die irriteert je oog behoorlijk, is mijn ervaring.

20-08-2018 20:28:55 Sjaak

Moderator



WMRindex: 17.246

OTindex: 30.649

@submarine : De een kan het ook beter verdragen dan de ander. Mijn dochter kan met haar vinger over haar oogbol wrijven. Ik moet daar persoonlijk niet aan denken.

20-08-2018 20:46:58 SamuiAxe

Erelid



WMRindex: 4.569

OTindex: 830





Na enkele weken was het oog genezen en was de pijn weg. Ik vind het eigenlijk een zeer aannemelijke verklaring. @submarine : Vergeet niet dat ze een badmintonshuttle tegen haar oog heeft gekregen! Ik kan mij zo voorstellen dat dit een zeer pijnlijke ervaring is geweest waarbij ongemerkt de lens in het oog is geperst.Na enkele weken was het oog genezen en was de pijn weg. Ik vind het eigenlijk een zeer aannemelijke verklaring.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: