Jongen raakt besmet met middeleeuwse ziekte die uitgeroeid leek

Een Britse tiener is besmet geraakt met koepokken, een zeldzame ziekte uit de middeleeuwen waarvan men dacht dat deze uitgeroeid was. Het lichaam van de jongen stond vol met etterende zweren. Dokters herkenden zijn ziektebeeld dankzij enkele schilderijen uit de Renaissance.De jongen uit Wrexham-Cheshire dacht dat hij zijn ouders een plezier deed door de kalveren op de boerderij thuis eten te geven. Niet lang daarna stond zijn hele lichaam vol met jeukende blaren die etter afgaven. “Het was daardoor dat we beseften dat hij geen gewone pokken had”, vertelde zijn mama aan de lokale krant. Doordat de kalveren aan zijn handen beten, heeft de jongen hoogstwaarschijnlijk de besmetting opgelopen. Het is de eerste keer in 15 jaar dat er nog eens een geval van koepokken werd geregistreerd.Toen de moeder van de tiener hem meenam naar het ziekenhuis, werd er al snel een diagnose gesteld. Voor de dokters was het een unicum. “Het was de allereerste keer in mijn carričre dat ik zoiets zag”, aldus dokter Aysha Javed. De jongen zelf was minder blij. Hij kreeg heel veel aandacht van allerlei professoren en artsen. Gelukkig zal hij er niets aan overhouden en kan hij er verder ook niemand anders mee besmetten.Hoewel het Britse Agentschap van Dermatologen verbaasd was over de heropflakkering van de koepokken zijn ze niet ongerust. “Dit is een geďsoleerd geval. Bovendien is de ziekte goedaardig en leidt het slechts in extreme gevallen tot de dood.”