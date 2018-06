Vrouw probeert rijdende Flixbus te stoppen op Emmaviaduct in Groningen

Een opmerkelijke video verscheen vrijdagavond online: een vrouw probeert achteruitlopend uit alle macht een Flixbus te stoppen op het Emmaviaduct in Groningen. De video is inmiddels meer dan driehonderdduizend keer bekeken op Dumpert.De maker van de video kwam met een paar vrienden aanrijden op het Emmaviaduct toen hij de Flixbus zeer langzaam zag rijden. ‘Toen we doorreden zagen we de vrouw erachter lopen,” meldt hij.Als de vrouw de maker van de video opmerkt, schreeuwt ze: „Hij laat me hier staan! Help me alsjeblieft!” Hulp van de videomaker bleef echter uit. „Ik snapte niet waarom zij dat vroeg. Ik ga niet zomaar de snelweg op om te helpen duwen en de bus te stoppen,” vertelt hij.Ondanks dat er geen hulp komt, bereikt de vrouw toch haar doel. De bus stopt en de vrouw wordt binnengelaten.Volgens een woordvoerder van FlixBus betrof het een bus en chauffeur van een Duitse onderaannemer uit Bremen. De bus was op de route Amsterdam-Berlijn. Flixbus meldt dat de buspartner de chauffeur om uitleg zal vragen over wat er is gebeurd. „Zo’n video mist de context; normaal is het in ieder geval niet. FlixBus wil eerst het verhaal van de chauffeur horen, en daarna pas een oordeel vellen. We zijn net zo goed verwonderd wat hier aan de hand was.”