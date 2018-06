Winschoter heeft niet geboend en krijgt dus een bon

De jonge automobilist die vorige week in Winschoten de keuze kreeg tussen 'boenen of een bon', moet alsnog betalen.



De man was op een parkeerterrein in Winschoten het rubber van zijn banden aan het 'verbranden'.



Een motoragent zag rook opstijgen vanaf het parkeerterrein en besloot een kijkje te nemen. Hij zag de jongen die voor de lol zijn auto rondjes liet draaien en daarbij flinke strepen op het wegdek veroorzaakte. De motoragent gaf de jongen een paar dagen de tijd om de sporen te verwijderen, maar dit heeft hij niet gedaan.



De agent ging het wegdek deze week controleren en zag de strepen nog overal. De man verklaarde dat hij na drie stenen er de brui aan had gegeven. Hij krijgt nu een bekeuring van 230 euro.

Reacties

20-06-2018 09:10:52 Cyberficial

Senior lid



WMRindex: 865

OTindex: 7

S Laten we hem wel even de schoonmaakkosten betalen? Anders is hij er mooi genadig van af gekomen.

20-06-2018 09:25:15 SamuiAxe

Erelid



WMRindex: 3.580

OTindex: 701





Dus als de jongen een beetje slim is betaalt hij netjes de boete..



Laatste edit 20-06-2018 09:25 @Cyberficial : Nee, dat mag de politie niet verordenen, enkel een rechter. Dus blijft het bij de boete.. Mocht hij evenwel de boete niet betalen dan kan het wél voor de rechter gebracht worden en kan de aanklager inderdaad eventuele schoonmaakkosten invorderen.Dus als de jongen een beetje slim is betaalt hij netjes de boete..

20-06-2018 12:44:43 Emmo

Stamgast



WMRindex: 33.307

OTindex: 18.026

@SamuiAxe : Iets zegt mij dat die jongen niet zo slim is. Al kan hij misschien slim advies krijgen.

