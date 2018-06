Papegaai wacht netjes op baas bij ziekenhuis

Bezoekers van het ziekenhuis Amstelland in Amstelveen moet twee keer goed kijken voordat ze hun ogen geloven. Op het parkeerterrein van het ziekenhuis zit een heuse papegaai op een verkeersbord te wachten.Wat doe je als papegaai als je baasje op bezoek is in het ziekenhuis?, dan zoek je een mooi verkeersbord uit en wacht netjes af. Als papegaai mag je namelijk het ziekenhuis niet in.Gadegeslagen door de bezoekers van het ziekenhuis lijkt de vogel zich best te vermaken met al die aandacht. Sommige bezoekers zijn toch een beetje huiverig… blijft de vogel wel netjes zitten of vliegt hij op mij af.