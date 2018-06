Rijdend je hond uitlaten? Dierenmishandeling, aldus de rechter





Dit werd vanochtend duidelijk na een rechtszaak tegen een 24-jarige man uit Ridderkerk, die in Dordrecht op zijn scooter de Husky van een vriend uitliet. De aanklager: “Een hond hoort niet te worden uitgelaten door die aan een riem mee te laten rennen met een fiets, scooter of brommer. Een hond hoor je lopend uit te laten. Als je je hond wil laten rennen, dan heb je daar speciale velden voor.”



De politierechter sloot zich daarbij aan door de man te veroordelen tot een voorwaardelijke geldboete van 1000 euro met een proeftijd van één jaar. Hoewel de hond geen letsel opgelopen heeft, benadeel je op deze manier wel de gezondheid en welzijn van het beest, aldus de rechter.



Hoewel een werkstraf van 20 uur volgens de richtlijnen van Justitie op z'n plek was geweest, bleek dat voor de man niet mogelijk. Door een recent ongeval is onder meer zijn scheenbeen verbrijzeld en zit hij momenteel in een rolstoel.

Reacties

18-06-2018 09:11:44 DrZiggy

S Kan ik me wel in vinden. De hond kan niet zelf kiezen wanneer hij even wilt liggen of rusten. Dat maakt het toch al veel meer als straf.

18-06-2018 09:16:42 Emmo

Ik zie regelmatig mensen fietsen met een hond aan de lijn. Baasje houdt het tempo van de hond en stopt wanneer hond aangeeft te willen snuffelen of poepen. Hierin zie ik geen dierenmishandeling.



Met een scooter of brommer is dat uiteraard een stuk lastiger en rijdt je al snel te hard. Hond uitlaten met mechanische vervoermiddelen is MI dan ook "not done". @DrZiggy : Hangt er helemaal van af hoe snel en met hoeveel aandacht voor het dier het geschiedt.Ik zie regelmatig mensen fietsen met een hond aan de lijn. Baasje houdt het tempo van de hond en stopt wanneer hond aangeeft te willen snuffelen of poepen. Hierin zie ik geen dierenmishandeling.Met een scooter of brommer is dat uiteraard een stuk lastiger en rijdt je al snel te hard. Hond uitlaten met mechanische vervoermiddelen is MI dan ook "not done".

18-06-2018 09:27:05 DrZiggy

S @Emmo :

Ik zie regelmatig mensen fietsen met een hond aan de lijn. Baasje houdt het tempo van de hond en stopt wanneer hond aangeeft te willen snuffelen of poepen. Hierin zie ik geen dierenmishandeling. QuoteIk zie regelmatig mensen fietsen met een hond aan de lijn. Baasje houdt het tempo van de hond en stopt wanneer hond aangeeft te willen snuffelen of poepen. Hierin zie ik geen dierenmishandeling.



Ik heb in mijn leven al met heel veel verschillende honden gewandeld, zowel mijn eigen als van andere mensen. Mijn ervaring is dat ze continue willen snuffelen en overal even willen kijken. Ik heb in mijn leven al met heel veel verschillende honden gewandeld, zowel mijn eigen als van andere mensen. Mijn ervaring is dat ze continue willen snuffelen en overal even willen kijken.

18-06-2018 09:42:19 allone

Met een fiets? Ligt een beetje aan de situatie. Idd, zoals



Want ik zie ook wel eens mensen op de fiets met een hond midden in Amsterdam tussen al het verkeer, en dat vind ik verkeerd .. Met een scooter?! idd, terechte boete.Met een fiets? Ligt een beetje aan de situatie. Idd, zoals @Emmo en @DrZiggy aangeven, hoe snel? ook gelegenheid tot snuffelen / poepen? Volgens mij kan dat wel, afhankeijk van hond en baasje, en vooral ook omgeving..Want ik zie ook wel eens mensen op de fiets met een hond midden in Amsterdam tussen al het verkeer, en dat vind ik verkeerd ..

18-06-2018 09:44:24 omabep

Een husky wil graag werken en is beter af als hij goed en veel beweging krijgt. Maar inderdaad niet met een gemotoriseerd voertuig.



Duizend euro vind ik best een hoge straf, 100 euro is voor een eerste waarschuwing beter op zijn plaats, dit lijkt me eerder weer even geld binnenharken zoals ik dit bij meer boetes vind..

18-06-2018 12:02:41 stora

Dat is een stok achter de deur voor als die nog een keer betrapt wordt.

Hij komt er dus zonder geldboete vanaf. @omabep , een voorwaardelijke geldboete van 1000 euro.Dat is een stok achter de deur voor als die nog een keer betrapt wordt.Hij komt er dus zonder geldboete vanaf.

18-06-2018 14:22:28 Loek

Quote:

“Een hond hoort niet te worden uitgelaten door die aan een riem mee te laten rennen met een fiets, scooter of brommer."

mee eens, maar wil dit over uitlaten met auto even delen, want ik vond het geniaal,

Vroeger fietste ik naar school, lange rechte weg zonder afslagen(ruim 1 km).

man met windhond, aan begin van de straat hond uit auto (zonder lijn)

snel de auto in naar eind van de straat rijden, en hond rennen, en weer de andere kant op.



sommige honden hebben natuurlijk een iets ander tempo en energie uitlaat klep nodig dan andere honden, Máár aangelijnd laten, dat is natuurlijk een ander verhaal. mee eens, maar wil dit over uitlaten met auto even delen, want ik vond het geniaal,Vroeger fietste ik naar school, lange rechte weg zonder afslagen(ruim 1 km).man met windhond, aan begin van de straat hond uit auto (zonder lijn)snel de auto in naar eind van de straat rijden, en hond rennen, en weer de andere kant op.sommige honden hebben natuurlijk een iets ander tempo en energie uitlaat klep nodig dan andere honden, Máár aangelijnd laten, dat is natuurlijk een ander verhaal.

18-06-2018 14:53:00 Sjaak

Een vriend van me had vroeger een hond, die hij meenam, als hij ergens op de fiets naartoe ging. Die hond was erg sterk en had een tomeloze energie, waardoor de terugtraprem van mijn vriend roodgloeiend werd. Meetrappen hoefde hij helemaal niet.

