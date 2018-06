Man maakt tacos van geamputeerde voet

Een anonieme man die zijn voet kwijtraakte tijdens een motorongeluk besloot deze te houden en uiteindelijk te bereiden voor hem en zijn vrienden.



Ongeveer twee jaar geleden werd de man met zijn motor aangereden. Toen de dokter hem vertelde dat hij nooit meer iets met zijn voet zou kunnen doen, besloot de man deze te laten amputeren. Hij vroeg de artsen om het te bewaren. Toen de man zijn geamputeerde voet terug kreeg hebben hij en zijn vrienden besloten een deel van de voet te koken en op te eten.



“Mijn vrienden en ik maakten altijd grapjes over het eten van menselijk vlees. De kans deed zich voor, dus we besloten mijn vlees te proberen. We gebruikten het vlees in zelfgemaakte taco’s. Het was lekkerder dan een hamburger of een hotdog, als ik het een cijfer zou moeten geven dan krijgt het van mij een 6,5.”

16-06-2018 17:15:06 GroteMop1983

als ik het een cijfer zou moeten geven dan krijgt het van mij een 6,5.”

Dat is nog steeds geen 10. Dus voor mij is het al afgeschreven. Dat is nog steeds geen 10.Dus voor mij is het al afgeschreven.

16-06-2018 17:19:48 Lennox

En ach, als je altijd al heel nieuwsgierig bent geweest naar de smaak van mensenvlees en je voet moet er dan toch af, is het wel een uitgelezen kans . Zelfgemaakte taco's met zelfgemaakt vlees, wat wil een mens nog meer .



Waarom überhaupt amputeren? Ook als de voet zelf niks meer kan is hij met wat schroeven neem ik aan wel zo te maken dat je er op kunt staan en redelijk mee kunt lopen. En het ziet er ook minder opvallend uit dan een stompEn ach, als je altijd al heel nieuwsgierig bent geweest naar de smaak van mensenvlees en je voet moet er dan toch af, is het wel een uitgelezen kans. Zelfgemaakte taco's met zelfgemaakt vlees, wat wil een mens nog meer

16-06-2018 17:23:00 allone

Niet dat er veel vlees zit aan een voet, het is voornamelijk bot en pees.



Maar een 6,5 klinkt nogal teleurstellend, is dat een goede vertaling?



Voor foto's van de voet en meer details

.. Alleen snap ik niet goed hoe hij de voet én kan opeten én begraven. Misschien begroef hij de overgebleven botten?! Al ziet het er op de foto nog uit als een voet



Laatste edit 16-06-2018 17:32 @Lennox : misschien heeft hij die voet laten amputeren omdat, zoals hij zegt: "Mijn vrienden en ik maakten altijd grapjes over het eten van menselijk vlees." en wilde hij het proberen.Niet dat er veel vlees zit aan een voet, het is voornamelijk bot en pees.Maar een 6,5 klinkt nogal teleurstellend, is dat een goede vertaling?Voor foto's van de voet en meer details klik hier .. Alleen snap ik niet goed hoe hij de voet én kan opeten én begraven. Misschien begroef hij de overgebleven botten?! Al ziet het er op de foto nog uit als een voet

16-06-2018 17:50:43 Lennie

Het zal wel aan mij liggen, maar ik vind het een beetje een zieke gedachte om je eigen voet aan je vrienden op te dienen. Ik kreeg meteen zo'n beeld: Voet op een schaal, mooi gegarneerd met aardappelpuree en groenten....Eventueel nog met kerstomaatjes tussen de tenen..

16-06-2018 19:01:41 botte bijl

origineel is het wel....

