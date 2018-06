Wetenschappers creŽren artificieel intelligente psychopaat

Amerikaanse wetenschappers aan de Massachusetts Institute of Technology staan weer een stap verder in de ontwikkeling van artificiŽle intelligentie. Ze hebben de allereerste psychopathische robot ontwikkeld.



De robot die met de naam Norman door het leven gaat, werd vernoemd naar seriemoordenaar Norman Bates uit Alfred Hitcockís American Psycho. Door middel van gruwelijke beelden die gepost werden op social media-site ĎReddití, creŽerden ze zijn gewelddadige karakter. Daarna onderworpen ze hem aan enkele psychologische testen waaronder de inktvlekken van Rorschach. Het resultaat was verbluffend. Terwijl een gewone AI-robot bijvoorbeeld een zwart-witfoto zag met een basketbalhandschoen, zag Norman een man die op klaarlichte dag vermoord werd met een wapen.



Maar wat willen de wetenschappers nu bereiken met de ontwikkeling van Norman? Het gaat niet om angst aan te kweken, wel willen ze met hun onderzoek aantonen dat AI-algoritmes niet van nature bevooroordeeld zijn. Hun gedrag kan beÔnvloed worden door de aangevoerde data en de mensen die hen besturen. Door menselijke feedback te geven, hopen de onderzoekers Norman te normaliseren en zijn manier van denken bij te sturen.

Reacties

14-06-2018 15:54:13 jero

Oudgediende



WMRindex: 6.436

OTindex: 6

weer een oude film die de toekomst goed voorspeld

14-06-2018 18:38:59 Emmo

Stamgast



WMRindex: 33.184

OTindex: 17.956

Quote:

Door menselijke feedback te geven, hopen de onderzoekers Norman te normaliseren en zijn manier van denken bij te sturen. Menselijke feedback? Een eind hout op z'n harsens! Menselijke feedback? Een eind hout op z'n harsens!

14-06-2018 18:58:21 stora

Oudgediende



WMRindex: 10.698

OTindex: 1.255

@Emmo , ik ken wel mensen waar ik de batterijen uit wil halen

14-06-2018 19:10:15 Emmo

Stamgast



WMRindex: 33.184

OTindex: 17.956

@stora : Ik ken wel mensen die ik met een eind hout..... èh

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: