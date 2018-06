Relschopper Geldermalsen vraagt geld na duizenden euro's schadeclaim gemeente

En van de mannen die is veroordeeld voor geweldpleging tijdens de protesten tegen een azc in Geldermalsen is een crowdfundingactie gestart. De gemeente heeft een schadeclaim van 24.500 euro bij hem ingediend. Daar wil hij niet alleen voor opdraaien.



Jan van Cuylenborg geeft toe dat de boel uit de hand is gelopen in december 2015, toen zo'n tweeduizend mensen bij het gemeentehuis protesteerden tegen de komst van een asielzoekerscentrum.



Er werd met bierflessen, vuurwerk en stenen gegooid en ook ruiten sneuvelden. De ME moest ingrijpen om de orde te handhaven en 27 mensen werden door de rechtbank veroordeeld vanwege hun gedrag.



'Allemaal een tientje lappen'

In hoger beroep kregen drie mannen een celstraf van een half jaar, waarvan een deel voorwaardelijk. En van hen is Jan van Cuylenborg. 'Er stond daar destijds tweeduizend man. Ik sta toevallig duidelijk op de beelden wanneer ik onenigheid heb met een politieagent, maar ik heb niets kapotgemaakt. Niet met flessen of stenen gegooid. Dus ik wil niet in mijn eentje voor de schade opdraaien.'



Van Cuylenborg vertelt verder: 'De gemeente heeft een claim van 24.500 euro neergelegd, maar die twee anderen zitten in de schuldsanering, dus daar valt niets te halen. Als nu al die mensen die daar stonden een tientje lappen, dan heeft niemand een probleem. Als ik er in mijn eentje voor op moet draaien heb ik een heel groot probleem.'



Volgens Van Cuylenborg heeft de crowdfundactie in een dag tijd al de nodige respons (en euro's) gekregen.

