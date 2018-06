Goudschat aangetroffen bij sloop woning in Frankrijk

Bij de sloop van een woning in het Franse dorp Pont-Aven is een schat gevonden. 600 Belgische stukken goud werden in het huis aangetroffen.Werkliede

Reacties

10-06-2018 12:33:13 allone

zullen we allemaal onze woning gaan slopen?

10-06-2018 12:48:03 botte bijl

@allone :

hier onder de flat verwacht ik weinig hier onder de flat verwacht ik weinig

10-06-2018 13:14:08 De Paus

S Nee, dat zit zo, de goudstukken waren bestemd als geschenk voor mijn voorganger Paus Pius de Negende. Alleen ging de goede gever iets te vroeg dood, zodat hij de munten helaas niet naar het Vaticaan kon brengen. Graag zie ik dat de munten alsnog bij mij worden ingeleverd.

