Grootste zoetwaterparel onder de hamer in Den Haag

Deze week wordt hij geveild in Den Haag: De Slapende Leeuw, de grootste zoetwaterparel ter wereld. Hij is zo'n 300 jaar oud, 120 gram zwaar en tussen de 340.000 en 540.000 euro waard. Vandaag is hij op de kijkdag voor de laatste keer te zien voor het publiek.De naam van de 7 centimeter lange parel verwijst naar de vorm: er is vaag een dier in te herkennen. De parel werd in 1765 door een VOC-koopman vanuit China naar Batavia gebracht. Illegaal, want parels van deze grootte waren eigendom van de Chinese keizer. Een decennium later kocht de Russische keizerin Catharina de Grote hem op een veiling voor haar collectie in de Hermitage.Na veel omzwervingen door Europa belandde de parel in een Amsterdams juweliersgeslacht, waar hij vier generaties bleef. In 1979 werd het Amsterdams Parel Genootschap opgericht om de parel te kopen en onderzoeken. Nu biedt het genootschap de parel te koop aan. De veiling is donderdag bij het Venduehuis in de Haagse Nobelstraat.