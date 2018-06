Franse band maakt muziek bungelend boven Chinese berg

Goed trompet spelen is niet voor iedereen weggelegd. Trompet spelen en tegelijk koorddansen al helemaal niet. Behalve voor de muzikanten van de Franse band Houle Douce: Die spelen elke noot zuiver terwijl ze op 1400 meter hoogte op koorden balanceren.In China oogstte de band bewondering en waardering voor hun bijzondere optreden boven de kliffen van de Tianmen-berg. Daar brachten ze een ode aan de traditionele Chinese volksliedjes, maar dan wel met een Frans tintje.De muzikanten droegen wel een veiligheidsuitrusting, zodat ze niet te pletter zouden vallen als ze hun evenwicht zouden verliezen. Naast musiceren haalden ze ook kunstjes uit op de touwen.Voor de Franse band was dit het debuut in China. De leden combineren extreme sporten met muziek en spanden al eerder hun lijnen boven hoge flats in Ivoorkust, Azerbeidjan en Marseille, in zeilmasten en hoog boven berggebieden als de Alpen en de Verdon.