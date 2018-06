Man belt vrouw per ongeluk op tijdens vreemdgaan

Het zal je maar overkomen. Je krijgt telefoon van je echtgenoot en hoort hem vreemdgaan met een andere vrouw. Rose maakte het mee en vertelde haar verhaal aan Britse krant The Sun.



Rose en Matt waren een gelukkig getrouwd koppel. Matt was wel veel in het buitenland voor zijn werk en daar had zijn vrouw het moeilijk mee. Om haar te troosten stuurde hij haar telkens een boeket rozen.



Op een avond wanneer Matt weg was voor zijn werk, kreeg Rose een video-oproep van hem. Toen ze opnam, bleef het scherm zwart. Matt had haar dus per ongeluk opgebeld. Al snel had de vrouw door dat haar man in het gezelschap was van een vrouw. Ze hoorde hen afspreken in een hotelkamer. Niet veel later kreeg Rose een sms’je van haar overspelige echtgenoot waarin stond dat hij moest ‘overwerken’.



Nu Rose op de hoogte is van het bedrog, vallen de puzzelstukjes op hun plaats. Op een dag, wanneer Matt in het buitenland was voor zijn werk, kreeg ze een boeket lelies toegestuurd. Dat vond Rose vreemd, omdat ze meestal rozen krijgt. “Rozen voor Rose”, zei Matt altijd. De vrouw dacht er toen niet verder over na. Nu beseft ze dat de bloemen niet voor haar bedoeld waren, wel voor de minnares van haar man, die Lily heet. Het waren dus “lelies voor Lily”.



Rose stuurde Matt nog een bericht om duidelijk te maken dat hun relatie gedaan is. Sindsdien heeft ze niets meer van hem gehoord.

Reacties

08-06-2018 09:27:30 allone

Oudgediende



WMRindex: 33.972

OTindex: 64.779

Quote:

Rose en Matt waren een gelukkig getrouwd koppel ignorance is bliss? Blijkbaar waren ze niet zo gelukkig. ignorance is bliss? Blijkbaar waren ze niet zo gelukkig.

08-06-2018 10:19:50 venzje

Oudgediende



WMRindex: 12.160

OTindex: 3.490

Een zogenaamde flitsscheiding?

08-06-2018 10:40:42 DrZiggy

Erelid



WMRindex: 3.264

OTindex: 189

S Blijkbaar was het meer "Hoes before Rose".

08-06-2018 11:15:52 Cyberficial

Senior lid



WMRindex: 858

OTindex: 7

S Een verhaal van de altijd geloofwaardige 'The Sun'

08-06-2018 11:25:54 omabep

Oudgediende



WMRindex: 7.539

OTindex: 2.976

Echt belangrijk Is dit wereldnieuws?Echt belangrijk

08-06-2018 11:42:30 SamuiAxe

Erelid



WMRindex: 3.294

OTindex: 675

@omabep : Met je eens, onnozel bericht, dit soort ellende komt elke dag voor..

08-06-2018 13:00:05 stora

Stamgast



WMRindex: 10.623

OTindex: 1.242

@omabep :

Is dit wereldnieuws? QuoteIs dit wereldnieuws?

Nu wel, want het heeft ook wmr bereikt Nu wel, want het heeft ook wmr bereikt

08-06-2018 14:33:29 Lennie

Senior lid

WMRindex: 260

OTindex: 1

@SamuiAxe : Nou, dat je man belt terwijl hij vreemdgaat, dát komt toch niet heel vaak voor denk ik...

08-06-2018 14:45:33 SamuiAxe

Erelid



WMRindex: 3.294

OTindex: 675

@Lennie : Ik heb 't al tamelijk vaak op tv gezien, dan zal het in het echt ook wel voorkomen, tv liegt niet

