Ronaldinho treedt met twee vrouwen tegelijk in huwelijksbootje

Gewezen stervoetballer Ronaldinho plant deze zomer te trouwen. En de Braziliaan zou zichzelf niet zijn als ook hier weer een onverwacht kantje aan zit. De ex-speler van onder andere Barcelona trouwt namelijk niet met één vrouw, maar met twee.Het zijn drukke tijden voor Ronaldinho. De ex-smaakmaker van PSG, Barcelona, AC Milan en de Braziliaanse nationale ploeg is momenteel volop bezig met de voorbereidingen van zijn trouw. Die staat gepland voor deze zomer. En het belooft een drukke bedoening te worden, maar Ronaldinho zal aan het altaar niet tegenover één, maar twee vrouwen staan.De gelukkigen zijn Priscilla Coelho en Beatriz Souza. Het drietal woont al sinds december vorig jaar samen in de villa van de bekende Braziliaan. Initieel was Ronaldinho enkel samen met Priscilla, maar in 2016 sloeg ook de vonk met Beatriz over. Volgens de gewezen voetballer leven ze “harmonieus” samen.De twee vrouwen worden dan ook gelijk behandeld. Ze kregen dezelfde cadeau’s, ontvangen elke maand 1.750 ‘zakgeld’ en ook hun verlovingsring was identiek. Die presenteerde Ronaldinho hen in januari van dit jaar. De bedoeling is dat het ongewone stel trouwt in Barra da Tijuca, een buitenwijk van Rio waar ook hun villa staat, meldt de Braziliaanse krant Leo Dias. Het wordt een privéaangelegenheid, maar één belangrijke gast zou haar komst al afgezegd hebben. Deisi, de zus van Ronaldinho, zou zijn levenstijl niet goedkeuren en de trouwerij daarom aan zich voorbij laten gaan.