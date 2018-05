Emily en treinliefde vinden elkaar na delen liefdesbriefje op Twitter

"Ik ben op zoek naar de jongen met donkerblonde krullen en leuke glimlach die me dit briefje gaf. Gelieve dit te delen, ik zou hem graag leren kennen." Dit berichtje plaatste de Vlaamse Emily drie dagen geleden op Twitter. Ze hebben elkaar nu eindelijk gevonden, nadat de tweet duizenden keren is gedeeld en door Belgische media werd opgepikt.



Emily en haar blonde aanbidder zagen elkaar voor het eerst op station Gent-Sint-Pieters. Twintig minuten later stapten ze tegelijkertijd uit. De jongen schoof haar via de leuning van de roltrap een briefje toe waarop hij het meisje had getekend, meldt Het Laatste Nieuws. "Geloof me, in het echt ben je knapper =)", had hij erbij geschreven.



Ik ben op zoek naar de jongen met donkerblonde krullen en leuke glimlach die me dit briefje gaf. Woensdag 23 mei stapte hij op in Gent-Sint-Pieters om 15u21. In Brugge zijn we samen afgestapt om 15u49. Gelieve dit bericht te delen, ik zou hem graag leren kennen.



Emily was te verlegen om gelijk te reageren. Maar toen ze haar moed bijeen had geraapt om het alsnog te doen, was hij al verdwenen. Op Twitter zegt ze dat ze nog achter hem aan liep, maar hij verdween in de menigte.



Gisteren nam ze dezelfde trein op hetzelfde tijdstip in de hoop hem weer tegen te komen. Vandaag zegt ze dat ze elkaar hebben gevonden. Ze is overdonderd door de aandacht, maar ziet de toekomst positief in. "Dit is geen einde maar een begin!", volgens Emily.

