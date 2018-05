Man rent per ongeluk hele marathon in plaats van halve

De Amerikaan Mike Kohler heeft deelgenomen aan een halve marathon in de Amerikaanse staat North Dakota. Maar vanwege een foutje bij de start, heeft hij zichzelf onnodig moeilijk gemaakt. Hij stond namelijk tussen de groep met deelnemers van de volledige marathon van 42 kilometer lang.



De 26-jarige loodgieter was er met zijn hoofd niet helemaal bij toen hij zich om 7u ’s ochtends meldde aan de start van het parcours. Hij leefde in de veronderstelling dat de hele en de halve marathon tegelijkertijd zouden gaan starten, maar dat bleek niet het geval. De halve marathon startte een kwartier later en volgde een volledig andere route.



Om 7u vertrok er een groep renners en Kohler, die niks kon horen omdat hij oortjes in had, liep met ze mee. Nadat hij al een tijdje onderweg was, merkte hij op dat de route toch wel heel anders was dan hij zich herinnerde. Toen hij bordjes passeerde met daarop ‘alleen deelnemers van de volledige marathon’, begon de Amerikaan argwaan te krijgen.



Nadat de renner er 21 kilometer op had zitten, overwoog hij te stoppen. Hij had de afstand immers uitgelopen binnen zijn vooropgestelde tijdslimiet. Toch kreeg de 26-jarige Amerikaan het gevoel dat er meer in zat. Hij besloot hierop om ongetraind de rest van de marathon uit te lopen.



“Ik ga er gewoon voor, waarom niet. Ik ben toch al aan het lopen, dan kan ik net zo goed proberen om hem helemaal uit te lopen”, vertelt Kohler aan de Amerikaanse krant Grand Forks Herald. Hij finishte uitgeput maar zeer voldaan In 5 uur en 54 minuten.



Ondanks dat het hem lukte om de volledige afstand af te leggen, kreeg de marathonloper toch slechts een medaille voor de halve marathon, omdat dat met zijn startnummer correspondeerde. Rouwig is hij er niet om: „Het gaat me niet om de medaille maar om de prestatie”.

Reacties

30-05-2018 15:34:52 Lennie

Dan heeft hij een goeie conditie, ik doe het hem niet na...De halve marathon ook niet!

30-05-2018 17:03:17 allone

Ja.. die oortjes..

30-05-2018 17:51:59 Emmo

@Lennie : Ik lig na een honderdste marathon al op apegapen.

30-05-2018 18:46:31 allone

@Lennie :

morgen een afspraak met de dokter, want na 8 weken kan ik nog steeds niet lopen @Emmo : ik kan niet eens een 'normale' wandeling maken,morgen een afspraak met de dokter, want na 8 weken kan ik nog steeds niet lopen

