Moeder en kind dood door borstvoeding na slangenbeet

Een vrouw in India die in haar slaap was gebeten door een slang, gaf daarna zonder het te weten giftige borstvoeding aan haar dochtertje. Ze overleefden het allebei niet.



De 35-jarige moeder had niet in de gaten dat ze door een giftige slang was gebeten, meldt de Indiase politie aan persbureau AFP. Of ze op dat moment helemaal niets bijzonders voelde, of alleen niet wist dat het een slangenbeet was, is niet duidelijk. Wel staat vast dat ze, toen ze eenmaal wakker was, haar 3-jarige dochter ging voeden, die zo de gifstoffen ook binnenkreeg.



Ze werden vervolgens allebei ziek. Ze haalden het ziekenhuis niet.



In India sterven elk jaar tienduizenden mensen aan de gevolgen van slangenbeten. Het land telt tientallen soorten giftige en zeer giftige slangen.

Reacties

29-05-2018 11:55:30 DrZiggy

S Borstvoeding met 3jaar. Duidelijk dat het daar anders gaat dan hier.

29-05-2018 11:56:32 MIADIA

S



maar hier is de maatschappij daar zeker niet op ingesteld. @DrZiggy : volgens de WHO is tot 2 jaar eigenlijk het minimale wat nodig is, met een afbouw naar 5 jaar...maar hier is de maatschappij daar zeker niet op ingesteld.

29-05-2018 12:00:43 SamuiAxe

Ze was gebeten en kreeg dus het gif in haar bloed, vervolgens werd haar moedermelk door haar giftig bloed eveneens vergiftigd..



Tot zover kan ik het nog wel volgen, hoewel ik mij afvraag hoeveel tijd er verstreken is.



Maar wat mij het meest verbaast is dat de vergiftigde melk kans zag het drie-jarig kind te doden...



Ik ben geen expert, maar gif dat via bloed-besmetting werkt zou eigenlijk niet via voedseloverdracht moeten kunnen werken.. Vreemd verhaal, weet niet zeker of ik het wel moet geloven.. Huh? Hier sta ik toch wel van te kijkenZe was gebeten en kreeg dus het gif in haar bloed, vervolgens werd haar moedermelk door haar giftig bloed eveneens vergiftigd..Tot zover kan ik het nog wel volgen, hoewel ik mij afvraag hoeveel tijd er verstreken is.Maar wat mij het meest verbaast is dat de vergiftigde melk kans zag het drie-jarig kind te doden...Ik ben geen expert, maar gif dat via bloed-besmetting werkt zou eigenlijk niet via voedseloverdracht moeten kunnen werken.. Vreemd verhaal, weet niet zeker of ik het wel moet geloven..

29-05-2018 12:19:52 Emmo

@SamuiAxe : Lijkt mij ook sterk. Ook wegens een andere reden: Meestentijds werkt slangengif redelijk snel. Dus naar mijn idee zou de moeder al overleden moeten zijn voordat ze het gif had kunnen doorgeven.

29-05-2018 12:26:13 SamuiAxe

@Emmo : vandaar dat ik me afvroeg hoeveel tijd er verlopen was vandaar dat ik me afvroeg hoeveel tijd er verlopen was

