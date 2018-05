Kat krijgt eigen gedenksteen voor ingang supermarkt

In het Nederlandse Allmere heeft supermarkt Albert Heijn een straatkat geëerd. De witte poes, genaamd Sammie, kreeg na zijn overlijden een stoeptegel met zijn naam op. “Hier lag hij altijd in de weg”, kunnen shoppers voortaan lezen aan de ingang.Inwoner Pascal Vanenburg vertelt op Twitter over Sammie, een witte kat die regelmatig voor de ingang van supermarktketen Albert Heijn lag. “Ik woon hier nu al elf jaar en al die tijd lag Sammie aan de supermarkt te rusten. Met liggen bedoel ik ook echt languit liggen. Hij genoot echt van het leven. Als de zon scheen, ging hij naar buiten en bij slecht weer legde zich binnen aan een warm plekje.”“Sommige mensen dachten dat er een dode kat in de supermarkt lag, omdat hij zo stil was. Op een dag bleek hij jammer genoeg echt overleden”, aldus Vanenburg. Een officiële doodsoorzaak is voorlopig nog niet bekend. Albert Heijn is de witte kater dankbaar voor de mooie tijden en heeft daarom een stoeptegel laten maken ter ere van Sammie.Jongens, ik ga jullie een verhaaltje vertellen. Zo lang ik hier woon, nu een jaar of 11, lag er een kat in of voor de supermarkt hier in de wijk. Sammie. En met liggen, bedoel ik ook echt, liggen. Languit, geen beweging in te krijgen.