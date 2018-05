Vader neemt vriendin van overleden zoon mee naar schoolfeest

Het eindejaarsfeest had een bijzondere gebeurtenis moeten worden voor de Amerikaanse Kaylee Suders. Maar toen haar vriend overleed, had ze er geen zin meer in. De vader van haar vriend besloot te helpen.Carter Brown verongelukte op 15 april toen hij op weg was om zijn vriendin Kaylee te verrassen. Hij was al meer dan een jaar samen met zijn vriendin.Een uur van zijn woonplaats kwam Carter in een botsing met drie auto's terecht, schrijft Centre Daily. De vader van Carter, Robert Brown, vroeg zich af wat Kaylee zou doen op het eindfeest. Hij regelde stilletjes toestemming van de school om haar mee te nemen.Kaylee had aanvankelijk geen zin om naar het feest te gaan, maar toen Robert haar vroeg veranderde ze van gedachten. "Ik was eerst verbaasd dat hij me vroeg. Maar het deed me heel, heel goed. Ik hoefde niet eens na te denken. Het was zo lief dat hij dit voor me deed", zegt Kaylee.Robert Brown is blij met de aandacht voor zijn verhaal. Maar dit het moet niet om hem gaan, zegt hij. "Het is een fantastisch verhaal. En goed dat er zoveel aandacht voor is. Maar tegelijk is het ook een droevig verhaal."