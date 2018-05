Estse stad zet cannabisblad in zijn logo

Kanepi, een kleine stad in Estland, heeft beslist om voortaan een cannabisblad centraal in zijn logo te plaatsen. Dat heeft het gemeentebestuur meegedeeld. De stad verwijst met die maatregel naar zijn eigen naam: "kanepi" is namelijk het Estse woord voor "cannabis".De stad in het zuiden van Estland dankt zijn naam een de traditionele industriŽle activiteit in de regio. Eeuwen geleden werd er olie en textiel uit hennep vervaardigd. "Vandaag wordt cannabis vooral beschouwd als een recreatieve drug. Maar eigenlijk werd het jarenlang gebruikt voor allerlei praktische toepassingen", zegt Andrus Seeme van de gemeenteraad van Kanepi. Er is "niets verkeerds" aan het nieuwe stadslogo, klinkt het. "We hebben enkele kleine ondernemingen die olie en biologisch meel op basis van hennep produceren." Daarnaast bevindt zich in de stad ook een fabrikant van hennepbeton, dat als kwalitatief bouwmateriaal wordt beschouwd. Het nieuwe logo drong zich op wegens een onlangs gerealiseerde fusie van Kanepi met enkele kleinere gemeenten. Daardoor telt het stadje nu zowat 5.000 inwoners. Voor de keuze van het logo werd een onlinebevraging georganiseerd waaraan iedereen in Estland mocht deelnemen. Ongeveer 12.000 van de 15.000 mensen kozen voor het marihuanablad.