Bijstandschuld aan gemeente Enschede: 195 jaar lang terugbetalen

Het is een bizarre straf: een Enschedeër die fraudeerde met zijn bijstandsuitkering moet de komende 195 jaar zijn schuld aan de gemeente afbetalen. In totaal gaat het om bijna een kwart miljoen euro.



Volgens zijn advocate Lotte Versteegh is de man psychisch niet in orde. Hij heeft paniekaanvallen en pleinvrees, en is om die reden ook al jaren vrijgesteld van sollicitatieplicht. Hij ontvangt al sinds 1997 een bijstandsuitkering van de gemeente.



Wat de man de gemeente niet vertelde, was dat hij regelmatig televisies en computers repareerde. Hij deed dat niet tegen een vast tarief en adverteerde ook niet, maar via familie, vrienden en bekenden en mond-tot-mond-reclame had hij zeker twee klanten in de week. Dat leverde wekelijks een paar tientjes op.



Toen de gemeente Enschede daar in 2017 achter kwam werd een groot onderzoek ingesteld. Hoewel er geen bankgegevens beschikbaar waren van vóór 2007 ging de gemeente er van uit dat de man al sinds 1997 had gefraudeerd. En omdat niet duidelijk was hoeveel hij precies had verdiend, werd het hele uitkeringsbedrag over bijna 20 jaar teruggevorderd: in totaal 240.532 euro en 21 cent.



De man ging tegen die terugvordering in beroep maar dat werd vorige week door de rechtbank Overijssel afgewezen. De terugbetaling werd ook niet gematigd, zoals de rechtbank wel vaker doet bij uitkeringszaken van de gemeente Enschede.



Als de man moet terugbetalen van zijn bijstandsuitkering, kan van hem maximaal 10 procent van zijn maandelijks uitkering worden gevorderd. Dat is ongeveer 103 euro per maand. Als hij in dat tempo afbetaalt is hij over 195 jaar van zijn schuld af.



Zijn advocate reageerde verbijsterd op het vonnis: “Hij had beter een gewapende bankoverval kunnen plegen, dan was hij over een jaar wel klaar met zijn straf. Nu heeft hij levenslang.” Zij zou het liefst in cassatie gaan tegen het vonnis, om nog eens heel scherp te laten vaststellen wat het juridische criterium “redelijkheid en billijkheid” inhoudt. “Maar mijn cliënt ziet daar helaas van af. Volgens hem maakt het niet uit of hij 24.000 of 240.000 euro moet terugbetalen: hij heeft dat geld toch niet en komt dus nooit van zijn leven meer van zijn schuld af. Hij kan de stress van nog een nieuwe rechtszaak ook niet meer aan. Dus we laten het hierbij.”



Maar of de man hiermee van alle rechtszaken af is, is maar de vraag. Tot nu toe ging het om een civiele zaak, maar het Openbaar Ministerie hanteert als stelregel dat uitkeringsfraudes boven de 50.000 euro ook als strafzaak wegens fraude worden vervolgd. Versteegh ziet het daarom somber in: “Deze man heeft erkend dat hij fout is geweest. Maar hij is psychisch ziek en wordt hiermee onmenselijk zwaar bestraft.”



De gemeente Enschede zegt weinig te kunnen doen aan de heftige consequenties die het beleid heeft: "Wij zijn met ons sanctiebeleid simpelweg gebonden aan de wet. Die geeft aan dat als iemand met een uitkering inkomsten niet doorgeeft en de gemeente daar achteraf achter komt, de klant aan moet tonen hoeveel die inkomsten over de betreffende periode waren. Als de klant niet met bewijzen van die inkomsten komt, kunnen we het recht op uitkering niet vast stellen en zijn wij verplicht (zoals dus geregeld in de Participatiewet) de hele uitkering over die periode terug te vorderen, tenzij de klant de gemeente voldoende informatie geeft om de inkomsten te kunnen schatten. Dus of het nou gaat om 2 maanden uitkering of, zoals in dit geval, bijna 20 jaar uitkering, we moeten hele periode terugvorderen en daarom is dit bedrag zo hoog. De wet geeft ons op dit moment slechts beperkt ruimte in het afwijken van de regels als het gaat om de Participatiewet. We blijven hierover het gesprek aangaan met het Rijk."

