Slimme boer verdient goed geld met advertenties langs nieuwe N18

Wie sinds de opening over de nieuwe N18 van Enschede naar Groenlo is gereden, kan het moeilijk gemist hebben; het knalgele spandoek op de zijkant van een schuur, ter hoogte van Neede. De tekst - 'Hier uw reclame?' - gaat echter niet meer op; alle advertentieruimte is inmiddels vergeven.Needenaar Stefan Emsbroek is het brein achter het financieel aantrekkelijke plan. Hij kan het verhaal erover niet vertellen zonder erbij te lachen. Niet zo gek ook, want wat begon als een grap, lijkt een sappig appeltje voor de dorst te worden.Vier jaar geleden heeft melkveehouder Emsbroek, wetende dat er ooit een weg langs zou komen, naast zijn boerderij een nieuwe schuur gebouwd. Voor de bedrijfsvoering, maar ook als geluidsbuffer. Toen het asfalt van de nieuwe N18 eenmaal rijklaar was, kreeg de schuur er nog een functie bij; die van melkkoe. Emsbroek bestelde een spandoek, hing het aan de wand langs de N18 op en nog voordat de weg officieel open ging, waren alle tien vlakken van vijf bij twee meter die hij als reclameruimte aanbiedt vergeven, aan lokale ondernemers. „Onvoorstelbaar”, zegt Emsbroek. „In een mum van tijd had ik alles verhuurd.”De actie is al met al goed voor een jaarbedrag dat hij liever niet in de krant terugziet, maar waar hij héél ruim van op vakantie kan.Of het van de gemeente Berkelland mag weet Emsbroek niet. Het is een gokje, maar ondernemers moeten af en toe gokken, geeft hij aan. „Je kan bij de pakken neer zitten, omdat daar een weg achterlangs komt, maar je kan ook kijken wat de kansen zijn. Zo sta ik in het leven. Niemand wil die weg in de tuin hebben, maar aan de andere kant: ieder nadeel heeft zijn voordeel. Dat moet je willen en kunnen zien.”Dat het een plek is die in het oog springt, bleek wel bij een bezoekje van zijn vrouw aan de tandarts in Lichtenvoorde. „Toen zij daar probeerde uit te leggen bij welke afslag wij wonen, vroegen ze meteen: 'Oh, bij die schuur, met dat gele spandoek?”