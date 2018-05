Moeder laat baby achter na mislukte diefstal

De politie heeft de vrouw aangehouden die dinsdagavond na een mislukte diefstal in Schiedam haar vijf maanden oude baby achterliet.



Ook de oma die bij het incident in het Schiedamse winkelcentrum De Passage betrokken was, heeft zich inmiddels bij de politie gemeld.



In totaal zijn twee kinderen opgevangen door bureau Jeugdzorg. Het gaat naast de baby ook om een peuter die bij de mislukte diefstal aanwezig was. Verder wordt verplichte hulpverlening ingeschakeld.

Reacties

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: