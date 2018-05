Eend kiest kraamkamer in Asser ziekenhuis

Ze zijn publiekstrekkers van jewelste: moedereend en haar kroost in de binnentuin van het Asser WZA. Dit jaar zijn er zelfs twee eendenfamilies.Een eend in het ziekenhuis? Zoiets verwacht je in cartoons. In het WZA is het al redelijk gewoon. Al vier jaar broedt een eend elk voorjaar haar eieren uit in de afgesloten binnentuin bij de poli’s.,,In het begin hebben we nog met de mensen van de dierenambulance geprobeerd de eend en haar kuikens te vangen om ze elders uit te zetten. Maar deze dieren zijn erg schuw. Zodra de deur van de binnentuin opengaat, zitten ze al onder de struiken’’, zegt Evelien Reilingh van het WZA.Omdat het dier een jaar later de dichtbegroeide tuin weer uitkoos als kraamkamer, werd besloten de eend met rust te laten. ,,De mensen van de beveiliging hebben de verzorging op zich genomen. Dagelijks zetten ze speciaal voer neer en wordt het water in de beide bakken ververst. Ik denk dat de eend in de tuin een veilige en beschutte plek ziet voor het uitbroeden van haar eieren.’’En daar denkt een andere Katrien net zo over. Dit jaar zijn er namelijk voor het eerst twee moedereenden neergestreken in de binnentuin. Bij elkaar goed voor een stuk of twintig kuikens. Eén nestje nog piepklein, het ander al iets groter.Het exacte aantal is moeilijk te zeggen. De eenden zijn inderdaad heel erg schuw, ook als de krant met twee man sterk uitrukt. Wie denkt dat ze gewend zijn aan mensen, want de hele dag lopen en rollen er mensen naar en van de poli’s, heeft het mis. Spiegelglas. Je kunt wel naar buiten kijken, maar niet naar binnen. Mensen zien de eenden wel, maar de eenden de mensen niet.Kinderen kijken op een meter afstand toeEn zo kan het gebeuren dat kinderen op nog geen meter afstand zien hoe moeder en kroost zich tegoed doen aan het voer. En niet alleen kinderen. Eigenlijk maakt iedereen wel even pas op de plaats om een blik te werpen op de ongebruikelijke kraamkamer. ,,Hier moet RTL Drenthe eens komen filmen’’, joelt een vrouw.Vanwege de afmetingen van de tuin en de hoogte van de muren en puien hebben de eenden slechts een korte start- en landingsbaan. Voor de volwassen dieren geen probleem. ,,Maar er komt een moment dat de jongen leren vliegen en dan knalt er wel eens eentje tegen een raam. Maar uiteindelijk zien ze allemaal kans op te stijgen’’, lacht Reilingh.