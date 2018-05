Spectaculaire ontsnappingspoging verdachte VS

In de Amerikaanse staat Utah heeft een verdachte geprobeerd om het gerechtsgebouw uit te vluchten. Op videobeelden is te zien hoe de man met handboeien om de zaal uit rent en vervolgens met een salto over de balustrade komt.Beveiligers die het beneden zagen gebeuren, konden de man eenvoudig inrekenen.De verdachte stond terecht voor drugsrelateerde misdrijven. Mogelijk wordt de vluchtpoging toegevoegd aan de tenlastelegging, maar de man heeft grotere zorgen aan zijn hoofd: door de val liep hij een gebroken been, gebroken bekken en een schedelbasisfractuur op.