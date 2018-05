Onderzoekers brouwen verdwenen bier met gist uit scheepswrak

Australische brouwers zijn erin geslaagd om een verdwenen bier nieuw leven in te blazen. Dat deden ze op basis van 220 jaar oude gist die gevonden is in een scheepswrak.Het klinkt gek, maar het kan: op basis van gist die meer dan twintig jaar geleden in een scheepswrak werd gevonden, een 220 jaar oud bier nu opnieuw brouwen. Het goedje werd gevonden in het wrak van het handelsschip Sydney Cove. Dat was op weg van India naar de voormalige Britse kolonie Port Jackson toen het in 1797 zonk nabij TasmaniŽ.Het schip had thee, rijst, tabak en maar liefst 40.000 liter alcohol aan boord. Nadat de boot zonk in de Straat Bass, de zeestraat tussen AustraliŽ en TasmaniŽ, bleven de bierflesjes ongeschonden. Wonderwel bleef ook de gist bewaard dankzij het ijskoude water van de zeestraat.Na de ontdekking van het scheepswrak is de volledige Ďschatí naar boven gehaald en geschonken aan de Queen Victoria Museum and Art Gallery (QVMAG) in TasmaniŽ. Daar werkten wetenschappers samen met het Australische instituut voor onderzoek naar wijn om de gist te isoleren.De onderzoekers slaagden er na lang proberen eindelijk in om het oude bier na te maken met moderne brouwmethodes. Naar verluidt smaakt de vernieuwde versie naar zwarte bes en specerijen. Zeker is dat dit pintje zeer uniek zal smaken.Het bier krijgt de toepasselijke naam ĎThe Wreck Ė Preservation Aleí en wordt momenteel gebrouwen door de Australische brouwerij James Squire. Vanaf juni zal het in beperkte oplage verkrijgbaar zijn. Met de opbrengst wil het QVMAG de restanten van de Sydney Cove verder onderzoeken.