De ruimtetelescoop van de toekomst zet zichzelf in elkaar

Die zouden vervolgens op eigen kracht naar een vooraf bepaalde locatie in de ruimte navigeren, en daar tezamen een bijna 30 meter grote ruimtetelescoop gaan vormen.De nieuwe ruimtetelescoop – bijna 12 keer zo groot als de Hubble-ruimtelescoop en ruim 4 keer zo groot als de toekomstige James Webb-ruimtetelescoop – zou primair bedoeld zijn voor het opsporen van exoplaneten – planeten buiten ons zonnestelsel. Ook zouden de oppervlakken van reeds bekende exoplaneten in kaart kunnen worden gebracht.Voor de verdere ontwikkeling van het idee heeft NASA een bescheiden budget van 125.000 dollar ter beschikking besteld. Het gaat daarbij slechts om een haalbaarheidsonderzoek. Het plan voor de revolutionaire ruimtetelescoop moet het opnemen tegen een mobiele maanrobot die van vorm kan veranderen, een Marsverkenner met vleugels en een autonome oceaanrobot op stoomkracht.